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ЖК КИПАРИС СУККО

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Стоимость
от 8,7 млн.
Срок сдачи
2 кв. 2026 - 2028 г.
НОВОФОНД
Квартиры от застройщика
от 35.2 м²
до 88.2 м²
152 квартиры в продаже
О проекте
Жилой комплекс «Кипарис» находится в живописном пригороде Анапы — селе Сукко, на правом берегу реки с тем же названием.

Это уникальное место окружено горами, где растут широколиственные деревья, кипарисы, сосны и можжевельники. Горы защищают поселок от холодных ветров, а сочетание ароматических смол хвойных деревьев с ионами йода наполняет воздух в долине практически целебными свойствами.

ЖК «Кипарис» относится к классу «комфорт+» и предлагает современные бассейны, а также тщательно продуманную инфраструктуру. Архитектура домов отражает лучшие стандарты комфорта и безопасности. Подробнее о проекте в презентации.
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Галерея ЖК Кипарис
Жилой комплекс представляет собой закрытую территорию, организованную по принципу «двор без машины». На его территории находятся детские и спортивные площадки, минимаркеты и кафе, а также современные бассейны. Здесь создана атмосфера единения с природой, и вы сможете каждый день наслаждаться великолепными видами из окна.

Приобрести квартиру в ЖК «Кипарис» можно с помощью специальных предложений от застройщика. В продаже доступны квартиры с дизайнерским ремонтом и собственными террасами.
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Особенности жилого комплекса
Море
В 5 минута езды от комплекса галечный пляж с чистым морем
Лес и горы
Смолы хвойных деревьев в сочетании с морским воздухом
Экология
В 10 минутах ходьбы заповедная зона с Кипарисовым озером
Школа
Для жителей комплекса будет построена школа
Детский сад
Для жителей комплекса будет построен свой детский сад
Спорт-площадки
Для жителей жилого комплекса будет построен детский сад
Коммерция
Вся необходимая инфраструктура рядом: магазины, аптеки и.т.д.
Бассейн
Для жителей комплекса доступен открытый каскадный бассейн.
Планировки квартир ЖК Кипарис
1-к квартира
38.6 м²
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1-к квартира
39.7м²
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1-к квартира
40.7 м²
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1-к квартира
32.5 м²
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1-к квартира
32.5 м²
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2-к квартира
52.7 м²
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2-к квартира
53.9 м²
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2-к квартира
54.2 м²
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2-к квартира
59.1 м²
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2-к квартира
59.1 м²
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3-к квартира
67.2 м²
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3-к квартира
85.7 м²
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3-к квартира
88.2 м²
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3-к квартира
87.2 м²
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3-к квартира
87.2 м²
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Специальные лоты
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Онлайн показ позволит будущим владельцам лучше ознакомиться с проектом и планировками квартир, узнать о способах покупки.
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Варианты отделки квартир
Отделка White-box:
Представляет собой базовую подготовку квартиры, которая идеально подходит для реализации индивидуального дизайна. В этом варианте предусмотрены разводка инженерных коммуникаций, витражное остекление и открытое пространство, позволяющее оформить интерьер в соответствии с вашими предпочтениями.
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Полный ремонт под ключ:
Это идеальный выбор для тех, кто хочет сразу наслаждаться комфортом и уютом. Этот вариант включает стильную отделку и все необходимые элементы для вашего удобства, готовые к проживанию. Вам не придется тратить время и усилия на ремонт, просто получаете ключи и от квартиры с ремонтом.
White-box
Ремонт под ключ
Необходимые документы для получения ипотеки
Паспорт
Скан-копии или фото всех страниц паспортов родителей
Снилс
Скан-копии или фото СНИЛС всех членов семьи
Свидетельства
Копии свидетельств о заключении брака и рождение ребенка
Ипотечный брокер поможет оформить ипотеку на ваших условиях
90% заявок получают одобрение, а оформление займет 5 мин.
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Формы оплаты
Ипотека
Ипотека от застройщика является популярным и распространенным инструментом для покупки жилья в новостройках.
Материнский капитал
833 тысяч рублей — максимальная сумма материнского капитала в 2024 году.
Рассрочка
Это удобный инструмент, дающий возможность приобрести жилье, разделяя его стоимость на несколько равных частей.
Военная ипотека
Военная ипотека - особая льготная программа кредитования для военных.
Расположение
от 35.2 м²
до 88.2 м²
152 квартиры в продаже
О застройщике
Bravo — это молодой и амбициозный девелопер на Юге России, который начал свою деятельность в 2024 году. В портфеле компании более 200 тысяч квадратных метров жилой площади и тысячи довольных жителей в Краснодаре. Bravo специализируется на комплексном освоении территорий, создавая микрорайоны, которые обеспечены развитой коммерческой, социальной и инженерной инфраструктурой.
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Дополнительная информация
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Документы
Проектные декларации и документация по проекту
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© Вся представленная на данном сайте информация, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Визуализации, планировки, цены, представленные на настоящем сайте, являются ориентировочными. Для получения подробной информации о проекте просьба обращаться к девелоперу проекта. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
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Марина
Менеджер офиса продаж
+7 (964) 726-23-77
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ЖК Кипарис Сукко
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