Жилой комплекс представляет собой закрытую территорию, организованную по принципу «двор без машины». На его территории находятся детские и спортивные площадки, минимаркеты и кафе, а также современные бассейны. Здесь создана атмосфера единения с природой, и вы сможете каждый день наслаждаться великолепными видами из окна.



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