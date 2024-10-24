Жилой комплекс «Кипарис» находится в живописном пригороде Анапы — селе Сукко, на правом берегу реки с тем же названием.
Это уникальное место окружено горами, где растут широколиственные деревья, кипарисы, сосны и можжевельники. Горы защищают поселок от холодных ветров, а сочетание ароматических смол хвойных деревьев с ионами йода наполняет воздух в долине практически целебными свойствами.
ЖК «Кипарис» относится к классу «комфорт+» и предлагает современные бассейны, а также тщательно продуманную инфраструктуру. Архитектура домов отражает лучшие стандарты комфорта и безопасности. Подробнее о проекте в презентации.
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Галерея ЖК Кипарис
Жилой комплекс представляет собой закрытую территорию, организованную по принципу «двор без машины». На его территории находятся детские и спортивные площадки, минимаркеты и кафе, а также современные бассейны. Здесь создана атмосфера единения с природой, и вы сможете каждый день наслаждаться великолепными видами из окна.
Приобрести квартиру в ЖК «Кипарис» можно с помощью специальных предложений от застройщика. В продаже доступны квартиры с дизайнерским ремонтом и собственными террасами.
Отделка White-box: Представляет собой базовую подготовку квартиры, которая идеально подходит для реализации индивидуального дизайна. В этом варианте предусмотрены разводка инженерных коммуникаций, витражное остекление и открытое пространство, позволяющее оформить интерьер в соответствии с вашими предпочтениями.
Полный ремонт под ключ: Это идеальный выбор для тех, кто хочет сразу наслаждаться комфортом и уютом. Этот вариант включает стильную отделку и все необходимые элементы для вашего удобства, готовые к проживанию. Вам не придется тратить время и усилия на ремонт, просто получаете ключи и от квартиры с ремонтом.
White-box
Ремонт под ключ
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Паспорт
Скан-копии или фото всех страниц паспортов родителей
Снилс
Скан-копии или фото СНИЛС всех членов семьи
Свидетельства
Копии свидетельств о заключении брака и рождение ребенка
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Bravo — это молодой и амбициозный девелопер на Юге России, который начал свою деятельность в 2024 году. В портфеле компании более 200 тысяч квадратных метров жилой площади и тысячи довольных жителей в Краснодаре. Bravo специализируется на комплексном освоении территорий, создавая микрорайоны, которые обеспечены развитой коммерческой, социальной и инженерной инфраструктурой.